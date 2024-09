Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Aci Catena si presenterà con un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’emergere di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un breve passaggio di pioggia leggera, ma le condizioni miglioreranno rapidamente, portando a un cielo sereno in serata. La sera si concluderà con temperature intorno ai 21,5°C e un cielo limpido.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20,4°C e i 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un cielo coperto al 01:00 e 02:00, mentre si passerà a nubi sparse verso le 07:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75-78%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature che saliranno fino a 25,2°C entro le 11:00. Le nubi sparse lasceranno spazio a poche nuvole, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera intorno alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 24,5°C. Tuttavia, le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,1 mm. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 12-16%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Il vento sarà debole, favorendo una sensazione di calma e tranquillità. L’umidità si manterrà attorno al 75%, ma senza influire negativamente sul comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un clima variabile, ma complessivamente piacevole. Le temperature si manterranno miti e le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 4.6 NNO max 6.3 Maestrale 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 5 % 5.5 NO max 6.2 Maestrale 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 3.9 O max 5.4 Ponente 66 % 1015 hPa 10 poche nuvole +24.8° perc. +24.8° Assenti 4.3 SE max 5.9 Scirocco 57 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° prob. 12 % 10.9 SE max 10.6 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 16 % 7 E max 9.1 Levante 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 1.9 SE max 8.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.2 ONO max 5.8 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.