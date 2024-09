Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,6 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Alle 06:00, la temperatura salirà a 21,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà l’inizio della giornata.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, che diventerà coperta già dalle 07:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 26,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 8 e i 12 km/h, con direzione variabile da Ovest a Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 25°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, senza variazioni significative fino alla sera.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, rendendo la serata piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena di Mercoledì 25 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle ore di sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 5.7 O max 7.8 Ponente 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 9.3 OSO max 11.3 Libeccio 65 % 1017 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 8.1 OSO max 12.6 Libeccio 56 % 1017 hPa 10 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.6 SO max 14.4 Libeccio 51 % 1018 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +27.3° prob. 19 % 9.9 SO max 16 Libeccio 52 % 1017 hPa 16 cielo coperto +25° perc. +25.1° prob. 19 % 7.6 NNO max 12 Maestrale 60 % 1017 hPa 19 poche nuvole +23.3° perc. +23.3° Assenti 3.1 O max 6.7 Ponente 64 % 1018 hPa 22 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° Assenti 10.6 O max 15.3 Ponente 63 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

