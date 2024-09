Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo prevalentemente sereno. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che varieranno da 19°C a 22°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà tra i 2,7 km/h e i 8,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, sotto il 10%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi oltre il 50%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’atmosfera si presenterà più umida e pesante.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, mantenendo le temperature attorno ai 20°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e la brezza leggera non apporterà un significativo cambiamento nelle condizioni atmosferiche. La pressione atmosferica si manterrà stabile, oscillando attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Aci Catena suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e umido. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° prob. 22 % 6.6 O max 11 Ponente 59 % 1015 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° prob. 21 % 8.3 ONO max 10 Maestrale 62 % 1014 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° prob. 3 % 2.7 NO max 7.7 Maestrale 50 % 1015 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +22.4° prob. 8 % 7.5 SSE max 9.8 Scirocco 45 % 1014 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.6° prob. 30 % 7 ENE max 10.9 Grecale 50 % 1014 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° prob. 20 % 4.9 ENE max 8.8 Grecale 54 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +19.6° prob. 8 % 2.6 OSO max 7.4 Libeccio 59 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 7 % 7.1 O max 7.6 Ponente 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.