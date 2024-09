Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,5 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con punte di 27,6 km/h, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 29%. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 59%.

Durante il pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 25°C alle 14:00, mentre il cielo continuerà a rimanere coperto. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 39%. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che si manterranno sui 24,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 2%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acireale mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in quanto l’umidità elevata potrebbe influenzare il comfort climatico.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 19 % 9.9 O max 11.5 Ponente 71 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 19 % 12.6 O max 16.3 Ponente 66 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° prob. 2 % 15.8 O max 21.1 Ponente 61 % 1011 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° prob. 25 % 16.5 OSO max 24.1 Libeccio 58 % 1011 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 35 % 22.8 OSO max 29.3 Libeccio 55 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 31 % 25.1 SO max 29.3 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 2 % 17.2 OSO max 24.4 Libeccio 65 % 1012 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 8 % 14.1 OSO max 18.5 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

