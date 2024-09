Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, mantenendo temperature simili, ma con una leggera diminuzione della percezione termica. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere che interesseranno la città, con temperature che scenderanno fino a 22°C. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse e temperature in ulteriore calo.

Durante la notte, il cielo di Acireale sarà coperto al 00:00, con una temperatura di 20,3°C e una copertura nuvolosa dell’86%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo condizioni di sereno alle 01:00 e 02:00, con temperature che varieranno tra 20°C e 20,2°C. Tuttavia, a partire dalle 03:00, si assisterà a un aumento delle nubi sparse, che continueranno a persistere fino al 06:00.

La mattina inizierà con un cielo coperto alle 07:00, con temperature che saliranno fino a 21,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100%. A partire dalle 09:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno i 23,7°C alle 09:00 e 24,4°C alle 10:00. Le condizioni rimarranno stabili fino a mezzogiorno, quando si passerà a nubi sparse.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00, con una temperatura di 24°C. Le precipitazioni continueranno fino alle 18:00, con accumuli che varieranno da 0.11mm a 0.54mm. La temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le 18:00.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 70%. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 12km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale di Mercoledì 18 Settembre evidenziano una giornata variabile, con piogge leggere nel pomeriggio e un cielo che si schiarirà nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo i prossimi giorni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 12.1 O max 16 Ponente 67 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° prob. 1 % 12.5 O max 15.4 Ponente 68 % 1013 hPa 7 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 6 O max 9.3 Ponente 56 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 2.1 SE max 10.3 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +24° perc. +24° 0.22 mm 11.1 SE max 13.4 Scirocco 55 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.2° perc. +23.2° 0.13 mm 10.1 E max 12.4 Levante 62 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 8.5 NNE max 10.2 Grecale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 5.1 NO max 7 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

