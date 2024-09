Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +23°C durante la notte. La mattina, il termometro salirà fino a +27,9°C e l’umidità scenderà al 46%, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di +28°C con cielo ancora sereno. La sera, la temperatura scenderà a +24,5°C. Sabato 28 Settembre, la notte sarà serena con +24,4°C. Durante il giorno, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma il clima rimarrà piacevole. Domenica 29 Settembre, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +22°C, rendendo meno favorevoli le attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità del 68%. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h proveniente da Ovest, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà fino a +27,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5 e 8 km/h, e l’umidità scenderà al 46%. Questo clima favorevole incoraggerà attività all’aperto, rendendo la mattinata ideale per passeggiate o sport.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà il picco di +28°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mantenendo un clima gradevole. Sarà un ottimo momento per godere di un pranzo all’aperto o di un pomeriggio di relax.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà gradualmente fino a +24,5°C intorno alle 22:00. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 57%. Le condizioni meteo favorevoli renderanno la serata perfetta per eventi sociali o semplicemente per godere di una passeggiata sotto le stelle.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +24,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 7%, e l’umidità si attesterà al 57%. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Nord Ovest, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà fino a +28°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, e l’umidità scenderà al 46%. La velocità del vento sarà leggera, rendendo questa mattinata ideale per attività all’aperto o per una colazione in giardino.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 27%. La temperatura scenderà leggermente a +26,9°C intorno alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 59%. Nonostante le nubi, il clima rimarrà comunque piacevole.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con una temperatura che scenderà a +23°C. La velocità del vento sarà di 16,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Le condizioni meteo potrebbero portare a una leggera probabilità di pioggia, ma non ci si aspetta nulla di significativo.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +22,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 77%, e l’umidità si attesterà al 72%. La velocità del vento sarà di 10,7 km/h, creando un’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà a +22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, e l’umidità rimarrà alta al 71%. La velocità del vento sarà di 10,8 km/h, rendendo questa mattina meno ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,4°C. La velocità del vento aumenterà a 11,7 km/h, e l’umidità si manterrà al 48%. Le condizioni meteo potrebbero portare a qualche schiarita, ma ci si aspetta un clima piuttosto grigio.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a +19°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h, e l’umidità si attesterà al 59%. Le condizioni meteo favoriranno una serata tranquilla, ideale per rilassarsi dopo un fine settimana variabile.

In conclusione, il fine settimana a Acireale si presenterà con un Venerdì soleggiato e caldo, seguito da un Sabato con qualche nuvola e una Domenica più grigia. Sarà un buon momento per approfittare delle belle giornate di Venerdì e Sabato, mentre la Domenica potrebbe richiedere un po’ più di attenzione per le attività all’aperto.

