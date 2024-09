Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore, con temperature che raggiungeranno i 26°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno attorno ai 26°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno fino a 22°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Acireale mostrano una giornata di Mercoledì 25 Settembre con un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si stabilizzeranno verso la sera, offrendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo Acireale un luogo ideale per godere delle ultime giornate di sole prima dell’arrivo dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.6 O max 7.6 Ponente 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 9.5 OSO max 11.3 Libeccio 65 % 1017 hPa 7 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 7.5 OSO max 12 Libeccio 56 % 1017 hPa 10 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.4 SO max 13.4 Libeccio 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +27.3° prob. 19 % 8.9 SSO max 14.5 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° prob. 19 % 7.6 NNO max 11.5 Maestrale 61 % 1017 hPa 19 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° Assenti 2.8 ONO max 6 Maestrale 65 % 1018 hPa 22 poche nuvole +22.7° perc. +22.7° Assenti 10.7 O max 14.8 Ponente 63 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

