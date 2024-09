Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Acireale si presenteranno prevalentemente serene durante la notte e la mattina, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,4°C e i 23,9°C. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 7 km/h e i 17 km/h, provenienti principalmente da ovest e nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52% durante la notte, aumentando progressivamente fino a raggiungere il 59% in serata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 1%, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno leggeri, con una velocità di 17 km/h da ovest. Man mano che si procederà verso le prime ore del giorno, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a metà mattina, con temperature che saliranno fino a 23,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà presente, con venti che si attenueranno, raggiungendo una velocità di circa 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 39%, con venti che si manterranno moderati, attorno ai 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un’umidità che salirà fino al 59%. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, a partire da lunedì, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a un possibile abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di questo sabato per godere di una giornata all’aperto prima dell’arrivo di condizioni più variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +19.3° Assenti 16.6 ONO max 24.2 Maestrale 52 % 1012 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 15.3 O max 20.1 Ponente 54 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° prob. 20 % 13.8 O max 16.9 Ponente 47 % 1012 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +22.9° prob. 12 % 5.4 O max 17.6 Ponente 41 % 1012 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.3° prob. 13 % 10.4 ENE max 14.8 Grecale 43 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 18 % 12.1 NE max 14.3 Grecale 49 % 1012 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° prob. 3 % 14.7 N max 18.5 Tramontana 59 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° prob. 4 % 8.5 O max 16.6 Ponente 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

