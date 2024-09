Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più dense, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature caleranno gradualmente, scendendo a circa 22°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le condizioni di umidità aumenteranno, superando l’85%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni evidenziano un trend di abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Domani, si assisterà a un clima simile, con temperature che continueranno a scendere e una maggiore probabilità di nubi. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.3° perc. +15° Assenti 10.6 S max 12.3 Ostro 78 % 1011 hPa 3 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 10.7 S max 12.3 Ostro 78 % 1011 hPa 6 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 10.7 SSO max 15.2 Libeccio 74 % 1011 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +23.8° prob. 4 % 13.9 OSO max 17.8 Libeccio 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° prob. 6 % 19.4 OSO max 21.8 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° prob. 6 % 15.5 OSO max 20.5 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 12.3 SSO max 20.8 Libeccio 85 % 1011 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 7 % 13.5 SSO max 26.6 Libeccio 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.