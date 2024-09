Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 22,5°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante le ore di pioggia. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h.

Durante la notte, Acri si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà le prime ore della giornata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,3°C entro le ore centrali. La probabilità di pioggia sarà assente fino a mezzogiorno, quando inizieranno le prime piogge leggere. L’umidità si manterrà intorno al 52%, mentre il vento soffierà da nord con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 75%. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia sarà ridotta, ma non assente. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e mercoledì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che saliranno progressivamente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 36 % 6.3 S max 7.2 Ostro 75 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 10 % 6.9 S max 6.5 Ostro 77 % 1016 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 10 % 2.8 ESE max 3.2 Scirocco 71 % 1015 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.4 N max 7.3 Tramontana 53 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.2° 0.13 mm 3.3 N max 7.9 Tramontana 54 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.36 mm 5.6 N max 6.5 Tramontana 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.16 mm 4.3 S max 4.8 Ostro 84 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 35 % 8.2 SSO max 7.5 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:45

