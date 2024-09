Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 30 Settembre a Acri si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo completamente sereno e temperature che varieranno nel corso della giornata. La stabilità atmosferica sarà accompagnata da una leggera brezza, rendendo l’aria fresca e piacevole. La previsione del tempo indica che non ci saranno precipitazioni, permettendo così di godere di una giornata all’aperto senza preoccupazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9,9°C, con una leggera diminuzione fino a 9,2°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,4 km/h e i 5,1 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 29%. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 18,5°C alle ore 15:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11,5°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo periodo di bel tempo per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto che Acri ha da offrire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.4 ESE max 6.8 Scirocco 73 % 1022 hPa 3 cielo sereno +9.4° perc. +9.1° Assenti 5 SSE max 5 Scirocco 60 % 1021 hPa 6 cielo sereno +11.8° perc. +10.3° Assenti 2.6 ESE max 4.6 Scirocco 48 % 1021 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +16.9° Assenti 6 NNO max 6.7 Maestrale 33 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +19.7° Assenti 5.5 ONO max 10.8 Maestrale 29 % 1019 hPa 15 cielo sereno +18.5° perc. +17.4° Assenti 6.1 O max 9.3 Ponente 39 % 1019 hPa 18 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 7.7 S max 7.8 Ostro 63 % 1020 hPa 21 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 7.6 S max 7.2 Ostro 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:34

