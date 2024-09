Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il tempo continuerà a essere instabile, con precipitazioni intermittenti. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di momenti di sole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una leggera pioggia che porterà a una copertura nuvolosa del 75%. La velocità del vento sarà di circa 20,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 44,7 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,13 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che continueranno fino alle 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 45% e il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 15,4 km/h. Le precipitazioni totali della mattina si attesteranno attorno ai 0,26 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 19,1°C. La copertura nuvolosa scenderà a un modesto 9% e il vento sarà più leggero, con velocità di circa 18,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità scenderà al 44%.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature scenderanno fino a 10,9°C e il vento sarà molto debole, con velocità di circa 3,5 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un pomeriggio sereno e una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.7° perc. +13.2° 0.13 mm 20.9 OSO max 44.7 Libeccio 81 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.1° 0.16 mm 11.3 OSO max 28 Libeccio 79 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.13 mm 6.7 OSO max 16.1 Libeccio 74 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +15.9° 0.44 mm 11.7 OSO max 24.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18° prob. 86 % 18.2 OSO max 27.7 Libeccio 49 % 1012 hPa 15 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° prob. 44 % 13.2 OSO max 16.1 Libeccio 47 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +12.6° perc. +11.9° 0.33 mm 5.5 NE max 9.8 Grecale 76 % 1014 hPa 21 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 40 % 1.5 S max 2.8 Ostro 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:00

