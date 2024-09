Previsioni Meteo Acri: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature intorno ai 14,3°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a 21°C e si prevede una leggera pioggia alle 12:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature attorno ai 21°C e una probabilità di pioggia del 20%. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà nel pomeriggio, con temperature intorno ai 20,4°C. Domenica, il cielo sarà nuovamente coperto, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,3°C, con una temperatura percepita di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%, e l’umidità si manterrà al 66%. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura salirà a 18,5°C alle 07:00 e raggiungerà i 21°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà più leggera, oscillando tra 1,9 km/h e 7,1 km/h, sempre da direzione Nord. L’umidità si attesterà tra il 51% e il 55%. Alle 12:00, si prevede una leggera pioggia con un’intensità di 0,1 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto fino alle 15:00, quando si registreranno nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione a 19,4°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra 1,9 km/h e 3,1 km/h, con una probabilità di precipitazioni che salirà fino al 20%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 14°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,8 km/h. L’umidità aumenterà fino all’81% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo del 13%, e la velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà al 87% con una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura salirà fino a 21,5°C alle 11:00, con una leggera brezza che raggiungerà i 11,6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 54% e il 62%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% alle 15:00. La temperatura scenderà a 20,4°C e la velocità del vento varierà tra 6,3 km/h e 7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 14°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 22°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,4 km/h e 8,2 km/h. L’umidità si manterrà tra il 51% e il 55%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si registrerà una leggera pioggia con un’intensità di 0,13 mm alle 13:00. La temperatura si attesterà attorno ai 21,2°C e il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento sarà di 5 km/h e la probabilità di pioggia salirà fino al 22%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 14,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,2 km/h e l’umidità si attesterà al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Acri si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da nuvole e possibili piogge, un Sabato più sereno ma con un aumento della copertura nuvolosa, e una Domenica che porterà nuovamente pioggia leggera. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, specialmente per Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.