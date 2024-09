Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con piogge leggere che si presenteranno nella mattina e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +13,1°C e +21,8°C. Nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud e sud-ovest, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +21°C intorno alle 9:00. Tuttavia, a partire dalle 9:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni saranno moderate, con valori di pioggia che raggiungeranno 0.19 mm alle 9:00 e 0.31 mm alle 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 66% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma a partire dalle 15:00 si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. La temperatura scenderà a un massimo di +18,4°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi intorno ai +16,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% durante le ore di pioggia, per poi ridursi al 73% e 59% nel tardo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 13,9 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +13,8°C. L’umidità scenderà al 81% e la pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1016 hPa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza da sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature in lieve aumento e minime probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate più soleggiate e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° prob. 28 % 7.8 S max 7.3 Ostro 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 8.2 S max 7.5 Ostro 86 % 1014 hPa 6 cielo sereno +15.3° perc. +15° prob. 4 % 3.5 S max 4.4 Ostro 79 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.19 mm 5.4 ONO max 9.4 Maestrale 59 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +20.8° 0.14 mm 11.3 O max 16.7 Ponente 50 % 1014 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 75 % 7.2 SSO max 13.5 Libeccio 72 % 1015 hPa 18 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 54 % 10.4 SSO max 13 Libeccio 81 % 1016 hPa 21 cielo sereno +13.5° perc. +13° prob. 6 % 9.7 S max 10.7 Ostro 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:53

