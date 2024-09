Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,4°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13,3°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente provenienti da direzioni orientali, con una velocità che varierà tra i 3,4 km/h e i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 74%, con una leggera brezza proveniente da sud. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, attorno al 51%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si registrerà una diminuzione della probabilità di pioggia. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% verso le ore più fresche della giornata.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 13,3°C. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1020 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alla copertura nuvolosa, che potrebbe influenzare la percezione della temperatura. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 8.7 S max 8.9 Ostro 76 % 1015 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 5.6 S max 5.4 Ostro 75 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 3.6 E max 5.5 Levante 69 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 7.2 NNE max 7.8 Grecale 60 % 1016 hPa 12 cielo coperto +20.7° perc. +20.1° Assenti 10.5 N max 8.4 Tramontana 51 % 1016 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.1° prob. 21 % 9.1 NNE max 7.2 Grecale 48 % 1016 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° prob. 23 % 4.9 SE max 5.2 Scirocco 71 % 1018 hPa 21 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° prob. 20 % 4.7 SE max 4.8 Scirocco 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:50

