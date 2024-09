Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre ad Acri indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di calore di +26,9°C. Il vento soffierà a 11,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 19,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, che aumenteranno leggermente verso le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,7°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di calore di +28,8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 15,6km/h con raffiche fino a 20,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92% intorno alle 15:00. Le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai +29,7°C con una percezione di calore di +27,9°C. Il vento soffierà a 12,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 22,8km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +22,2°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 29% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Acri indicano un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° Assenti 12.5 SSO max 18.5 Libeccio 65 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 11 SSO max 14.3 Libeccio 71 % 1013 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 8.4 SSO max 13.6 Libeccio 63 % 1014 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +27.5° Assenti 12.1 OSO max 18.5 Libeccio 38 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +28.8° Assenti 15.6 OSO max 20.8 Libeccio 20 % 1014 hPa 15 cielo coperto +29.7° perc. +27.9° Assenti 12.3 OSO max 22.8 Libeccio 17 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +21.4° Assenti 9.6 S max 9.8 Ostro 34 % 1015 hPa 21 cielo coperto +21.6° perc. +20.6° Assenti 6.7 SSE max 6.4 Scirocco 30 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:13

