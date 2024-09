Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano indicano una giornata di Lunedì all’insegna della variabilità. Durante la mattina è attesa pioggia moderata, con temperature in calo e vento forte. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, ma la probabilità di pioggia rimarrà. In serata il cielo si schiarirà, ma con possibilità di pioggia. Martedì e Mercoledì il tempo sarà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Giovedì, nubi sparse ma senza piogge significative. Resta da monitorare l’evolversi delle condizioni meteo a Adrano.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Adrano, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, la pioggia farà la sua comparsa con un’intensità moderata. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +20,8°C percepiti. Il vento soffierà da Sud Ovest a 33,2km/h, portando con sé una pioggia debole di 1.88mm. L’umidità aumenterà all’80%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature saliranno fino a +25°C, con una brezza proveniente da Ovest a 14,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 41% con un’umidità del 66%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +20,9°C, con una leggera brezza da Nord a 9,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 25% con un’umidità all’81%.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,4°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 14,2km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +18,2°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 14,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 10% con un’umidità all’76%.

Durante il pomeriggio, poche nuvole si faranno vedere con una copertura del 14%. Le temperature saliranno fino a +19,4°C, con una brezza da Nord Ovest a 13km/h. La probabilità di pioggia sarà del 25% con un’umidità del 74%.

In serata, poche nuvole si manterranno con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature si alzeranno fino a +21°C, con una brezza da Nord Ovest a 12,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 23% con un’umidità al 67%.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,7°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 8,1km/h. L’umidità sarà dell’80% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +18,5°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 7,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 20% con un’umidità all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C, con una bava di vento da Nord a 3,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 18% con un’umidità del 71%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si alzeranno fino a +19,3°C, con una bava di vento da Ovest – Sud Ovest a 4,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 18% con un’umidità del 75%.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà coperto da poche nuvole con una copertura del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C, con una bava di vento da Nord Ovest a 4,2km/h. L’umidità sarà dell’83% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno sui +20,9°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 7,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 0% con un’umidità del 66%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno capolino con una copertura del 35%. Le temperature saliranno fino a +22,5°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 0% con un’umidità del 56%.

In serata, le nubi sparse si manterranno con una copertura nuvolosa al 25%. Le temperature si alzeranno fino a +24,2°C, con una brezza da Sud Ovest a 12km/h. La probabilità di pioggia sarà del 0% con un’umidità del 44%.

Alla luce di queste previsioni, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi del meteo nei prossimi giorni a Adrano.

