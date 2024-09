Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si prevede che aumenti nel corso della mattina.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 31% e il 40%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza delle nuvole possa rendere il sole meno visibile.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24°C, mantenendo un cielo coperto. La brezza continuerà a soffiare da ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 14 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità potrebbe aumentare leggermente, portandosi intorno al 39%. La sensazione di calore sarà mitigata dalla presenza delle nuvole, rendendo il pomeriggio più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Afragola suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +17.6° Assenti 5.3 NNE max 8.6 Grecale 45 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 6.5 N max 8.7 Tramontana 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 4.6 N max 5.3 Tramontana 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +20.6° Assenti 4.2 NO max 4.6 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.9° Assenti 7.7 O max 6.4 Ponente 31 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +22.9° Assenti 14.1 O max 11.4 Ponente 32 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21.1° Assenti 7.7 ONO max 10.9 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 5.2 ONO max 9.9 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

