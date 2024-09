Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 19 Settembre, Afragola si troverà ad affrontare un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore della notte. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione durante le ore più tarde. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite che si faranno sempre più evidenti, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 5 km/h proveniente da sud. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo inizierà a mostrare segni di miglioramento. Le piogge si faranno più sporadiche, con una temperatura che salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, portando a momenti di cielo sereno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 23,6°C, mentre l’umidità scenderà attorno al 54%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti provenienti da sud-sud ovest. Le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio piacevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola indicano un netto miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo passaggio verso cieli sereni e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con un clima più stabile e temperature in aumento, rendendo così le giornate successive ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.78 mm 5.4 S max 9 Ostro 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.7° perc. +18.7° 1.51 mm 5.8 S max 9.4 Ostro 81 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.12 mm 6 SSE max 12 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22° 0.17 mm 10.7 S max 12.8 Ostro 60 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.4° 0.23 mm 13.1 SSO max 14.3 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23° 0.12 mm 12.3 SSO max 12.1 Libeccio 54 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° prob. 51 % 5.4 SSO max 8.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 1.5 E max 3.7 Levante 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.