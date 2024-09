Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento con un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo ma comunque piacevoli.

Nella notte, le condizioni meteo a Afragola si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 38%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 4,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 3%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con una temperatura che scenderà leggermente a 21,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, e la brezza si intensificherà, raggiungendo i 10,2 km/h. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo più sereno, con temperature che toccheranno i 25,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 54%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 16,6 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno a 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 9,2 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 73%, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 3 % 4.7 SSE max 9.2 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 14 % 5.9 SE max 10.1 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 13 % 8.5 SE max 14.1 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° prob. 4 % 12.8 S max 16.9 Ostro 64 % 1018 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +26° Assenti 16 SSO max 20.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 15 SSO max 18.6 Libeccio 59 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° Assenti 9.8 SSO max 14.1 Libeccio 71 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 8.2 S max 13.2 Ostro 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

