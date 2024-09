Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Afragola si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 22°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma ci saranno momenti di schiarita.

Durante la notte, Afragola sperimenterà forti piogge con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. Il vento, proveniente da Ovest, soffierà a 34,6 km/h, creando condizioni di vento forte. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di circa 4,02 mm di pioggia. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 84%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, ma la pioggia continuerà a manifestarsi, seppur in forma più leggera. La temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma ci saranno sprazzi di sole. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nubi si diraderanno e si presenteranno nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. Le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente, rendendo il pomeriggio più piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 19°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma le precipitazioni saranno assenti. Il vento si calmerà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola indicano un miglioramento progressivo delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, ci si aspetta un mattino e un pomeriggio più sereni, con temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.2° perc. +20.5° 4.02 mm 34.6 O max 56.5 Ponente 84 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.2° 0.19 mm 23 O max 39.2 Ponente 64 % 1006 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° prob. 87 % 26 O max 39.9 Ponente 55 % 1007 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.5° prob. 27 % 35.2 OSO max 47.3 Libeccio 51 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22° 0.15 mm 33.7 OSO max 44.7 Libeccio 49 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +21.8° prob. 33 % 33 O max 45.9 Ponente 44 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.46 mm 25.9 O max 36.5 Ponente 61 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +19.2° perc. +18.9° 0.17 mm 9.8 ONO max 16.9 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

