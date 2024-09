Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì ad Agrigento si prevede pioggia leggera durante la notte e al mattino, con temperature intorno ai +25°C. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, senza precipitazioni, e le temperature saliranno a +26,6°C. Il Martedì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature stabili intorno ai +21-26°C. Mercoledì e Giovedì il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +20-24°C. Le variazioni climatiche saranno significative, con consigli sull’attenzione al vento e alla copertura nuvolosa per le attività all’aperto.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte tra Domenica e Lunedì ad Agrigento si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una sensazione termica di +26°C. Il vento soffierà a 10,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 21,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina, il tempo continuerà ad essere instabile con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con una sensazione termica di +21,6°C. Il vento sarà leggero a 5km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 11,1km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con 7.77mm di pioggia forte, un’umidità del 94% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 20%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C, con una sensazione termica costante di +26,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 31,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 35,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C con una sensazione termica di +22,4°C. Il vento soffierà a 25,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 36,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 10 Settembre

Nella notte tra Lunedì e Martedì ad Agrigento il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C, con una sensazione termica costante di +21°C. Il vento sarà moderato a 27km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 40,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +24°C, con una sensazione termica costante di +23,9°C. Il vento sarà moderato a 21,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 23km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una sensazione termica costante di +26°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 32,8km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 34,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C con una sensazione termica di +22,7°C. Il vento sarà moderato a 15,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 18,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte tra Martedì e Mercoledì ad Agrigento il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una sensazione termica di +22°C. Il vento sarà leggero a 12,1km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 13,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +24°C, con una sensazione termica costante di +24,1°C. Il vento sarà leggero a 12,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 26km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una sensazione termica costante di +24°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 25,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 25,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C con una sensazione termica di +22,7°C. Il vento sarà moderato a 24km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 12 Settembre

Nella notte tra Mercoledì e Giovedì ad Agrigento il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una sensazione termica costante di +20°C. Il vento sarà leggero a 9,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 12km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +23°C, con una sensazione termica costante di +23°C. Il vento sarà moderato a 18km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 22,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una sensazione termica di +22,2°C. Il vento sarà moderato a 18km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 22,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con copertura nuvolosa al 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C con una sensazione termica di +20,3°C. Il vento sarà leggero a 9,5km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 12km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Agrigento, si prospettano giornate con variazioni climatiche significative, passando da piogge intense a cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.