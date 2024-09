Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa umidità e assenza di precipitazioni. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si aggireranno attorno ai 22°C e una leggera intensificazione del vento. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Agrigento godrà di un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno tra i 16,6°C e i 18°C, con una leggera brezza che non supererà i 8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 14 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 45% a mezzogiorno, mentre le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il vento si presenterà come una brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 18 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 19°C alle ore 20:00 e scendendo ulteriormente fino a 18°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 62%. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole visione notturna.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe portare un cambiamento, con l’arrivo di nuvole e possibilità di pioggia. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 6.8 N max 6.7 Tramontana 66 % 1021 hPa 4 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 8 N max 7.6 Tramontana 71 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 6.5 NNE max 8.7 Grecale 63 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 9.4 O max 10.7 Ponente 48 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 16.7 OSO max 17.1 Libeccio 47 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 9.7 O max 13.5 Ponente 55 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 8.4 NNE max 11.1 Grecale 57 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 10 NE max 11.4 Grecale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:46

