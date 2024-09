Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +21,5°C, con vento da Ovest a 17,7 km/h e raffiche fino a 28,7 km/h. Si prevede una leggera pioggia tra le 02:00 e le 05:00, con accumuli di 1,7 mm. La mattina porterà nubi sparse e temperature fino a +23,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo una massima di +23,9°C. Sabato 14 Settembre inizierà sereno con +18,4°C e vento a 25,8 km/h. Domenica 15 Settembre, il cielo rimarrà sereno, con temperature attorno ai 23,1°C e umidità al 47%, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +21,5°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno all’11%. Man mano che si passerà alle ore successive, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una leggera pioggia prevista tra le 02:00 e le 05:00, con accumuli totali di circa 1,7 mm. La temperatura percepita varierà tra +21,6°C e +20,7°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura salirà fino a +23,9°C alle 12:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra 27,4 km/h e 36,2 km/h, sempre da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno con una temperatura massima di +23,9°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che raggiungeranno i 37,8 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 51%. La serata si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,9°C entro le 23:00.

In sintesi, il fine settimana inizierà con un Venerdì variabile, ma nel complesso gradevole, con temperature miti e un vento fresco che accompagnerà le ore diurne.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +18,4°C. La velocità del vento sarà di 25,8 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,1°C entro le 12:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra 25 km/h e 40,2 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 44%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 36,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, garantendo un clima ideale per attività all’aperto.

La sera di Sabato si preannuncia serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a +18,4°C. La velocità del vento si attenuerà, portandosi a circa 14,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 55%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, Sabato si prospetta come una giornata ideale per godere del fine settimana, con condizioni meteo favorevoli e temperature gradevoli.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +18,1°C. La velocità del vento sarà di 14,6 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mantenendo un clima fresco.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,1 km/h e 14,4 km/h. L’umidità si ridurrà al 42%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, garantendo un clima ideale per attività all’aperto.

La sera di Domenica si preannuncia serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a +19,2°C. La velocità del vento si attenuerà, portandosi a circa 8,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 56%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In sintesi, Domenica si prospetta come una giornata ideale per concludere il fine settimana, con condizioni meteo favorevoli e temperature gradevoli.

In conclusione, il weekend a Agrigento si presenterà con un mix di sole e qualche nube, temperature miti e un vento fresco, rendendo le giornate perfette per attività all’aperto e momenti di relax.

