Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Agropoli evidenziano piogge moderate lunedì mattina, seguite da piogge leggere nel pomeriggio e nubi sparse la sera. Martedì, si prevede pioggia leggera di notte, mentre la mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno. Mercoledì, si attendono nubi sparse nel pomeriggio. Giovedì, sono previste piogge leggere durante la notte e la mattina, con piogge leggere e nubi dense nel pomeriggio e la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e prepararsi per le condizioni atmosferiche avverse.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Agropoli, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una sensazione termica di +25,8°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +21,7°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà da Sud a 19km/h, con raffiche fino a 31,7km/h. Le precipitazioni saranno di 3.94mm, con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 90%. Le temperature saranno intorno ai +24,4°C, con una sensazione termica di +25°C. Il vento soffierà da Ovest a 17,9km/h, con raffiche fino a 29,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.86mm, con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera: Infine, la sera il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà da Ovest a 26,4km/h, con raffiche fino a 34,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Agropoli, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 21%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una sensazione termica di +21,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 9km/h, con raffiche fino a 13,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.35mm, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +23°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà da Est a 9,4km/h, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa al 20%. Le temperature saranno intorno ai +26,1°C, con una sensazione termica di +26,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 9,4km/h, con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Sera: Infine, la sera il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,6km/h, con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Agropoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa all’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una sensazione termica di +20,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7,6km/h, con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa all’11%. Le temperature si attesteranno sui +20,2°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 7,8km/h, con raffiche fino a 9,5km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature saranno intorno ai +19,6°C, con una sensazione termica di +19,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 7,7km/h, con raffiche fino a 9,1km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera: Infine, la sera il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà da Est a 6,4km/h, con raffiche fino a 8,4km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Agropoli, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,3°C, con una sensazione termica di +21,6°C. Il vento soffierà da Sud Est a 7,8km/h, con raffiche fino a 12km/h. Le precipitazioni saranno di 0.3mm, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si attesteranno sui +21,2°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà da Sud a 7,3km/h, con raffiche fino a 13,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.6mm, con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa all’82%. Le temperature saranno intorno ai +21,4°C, con una sensazione termica di +21,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 9,2km/h, con raffiche fino a 14,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.77mm, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: Infine, la sera si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà da Sud a 3,9km/h, con raffiche fino a 6,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.26mm, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per Agropoli, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per i prossimi giorni e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

