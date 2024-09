Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Agropoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 16°C durante la notte e un massimo di 22,6°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1019 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di meteo continueranno a rimanere favorevoli. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. Anche la velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima gradevole e soleggiato.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni di meteo. L’umidità aumenterà gradualmente, raggiungendo il 72% verso le ore serali. La velocità del vento sarà ancora moderata, mantenendo un clima fresco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 31%. Anche in questo caso, la velocità del vento rimarrà leggera, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli indicano una giornata di meteo sereno e temperato, con temperature piacevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Pertanto, gli abitanti e i visitatori di Agropoli potranno godere di un clima favorevole anche nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 6.8 E max 7 Levante 74 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 7 ENE max 7.1 Grecale 75 % 1018 hPa 6 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.3 ENE max 6.7 Grecale 70 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 6 SO max 4.7 Libeccio 52 % 1017 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 10 OSO max 9 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 6.5 OSO max 6.6 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 0.4 NE max 3.1 Grecale 74 % 1015 hPa 21 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 6.6 E max 6.8 Levante 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

