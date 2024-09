Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,1°C durante le ore centrali. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante le condizioni di umidità che si attesteranno intorno al 75%.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti si muoveranno da est a una velocità di circa 6,4 km/h. Con l’avanzare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 18°C.

La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in aumento, che toccheranno i 22°C intorno alle 08:00. La brezza leggera accompagnerà le prime ore del giorno, con venti provenienti da sud-sud ovest. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge leggere a partire dalle 12:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, ma con l’arrivo delle precipitazioni, la percezione termica potrebbe risultare leggermente inferiore. Le piogge saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,27 mm. La copertura nuvolosa varierà, passando da 44% a 54%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 19°C intorno alle 20:00. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità rimarrà attorno al 76%. La serata si preannuncia tranquilla, con condizioni favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente durante le ore pomeridiane, quando le precipitazioni potrebbero risultare più intense. La situazione meteo sarà monitorata costantemente per fornire aggiornamenti tempestivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 6.4 E max 6.3 Levante 78 % 1017 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 5.4 ESE max 6.2 Scirocco 74 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 6.3 E max 6.7 Levante 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 3.4 S max 4.2 Ostro 53 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +24.1° perc. +24.1° 0.11 mm 9.4 SSO max 11.6 Libeccio 59 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.27 mm 8 SSO max 11.7 Libeccio 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 45 % 4.4 ESE max 5 Scirocco 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 5.4 E max 5.2 Levante 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:47

