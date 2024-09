Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Albenga per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,5°C e i 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,3 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nella notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà una certa freschezza, ma l’umidità elevata potrà rendere l’aria un po’ pesante. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, quindi non ci si aspetta pioggia durante le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo il clima gradevole nonostante l’alta umidità. Le previsioni meteo non segnalano piogge, quindi si potrà godere di una mattinata tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso nella sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni significative.

Concludendo, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Lunedì e martedì si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione dell’umidità, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista dell’arrivo dell’autunno, che potrebbe portare a variazioni più significative nel clima locale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 11.6 NNO max 14.2 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 13.2 NNO max 16.4 Maestrale 67 % 1018 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 12.6 N max 16.1 Tramontana 68 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 9.6 ENE max 11.2 Grecale 59 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 13.5 ESE max 13 Scirocco 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 8.3 E max 9.3 Levante 70 % 1016 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 6.1 NNE max 7.7 Grecale 79 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 9.8 N max 11 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:19

