Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre ad Albenga mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione tenderà a migliorare con piogge più leggere e una copertura nuvolosa in diminuzione, attestandosi intorno al 20%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23-24°C, con una percezione di caldo più marcata. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma con una velocità che si attesterà intorno ai 5-10 km/h.

In serata, le precipitazioni diminuiranno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma con una intensità più contenuta, intorno ai 5-10 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni ad Albenga, possiamo osservare che Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche più stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì, con una leggera tendenza al rialzo verso la fine della settimana. Quindi, dopo una giornata instabile come Giovedì, il meteo ad Albenga sembra promettere un miglioramento nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.76 mm 14.3 NNO max 18.2 Maestrale 81 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +20.8° perc. +21.2° 2.52 mm 14.7 N max 20.2 Tramontana 85 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +20.1° perc. +20.5° 3.14 mm 10.1 N max 13.8 Tramontana 90 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +22.3° 0.5 mm 11.5 NE max 14 Grecale 85 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.48 mm 8.9 NNE max 9.1 Grecale 83 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.3 mm 6 SE max 6.9 Scirocco 79 % 1009 hPa 18 poche nuvole +22.2° perc. +22.5° prob. 61 % 3.6 ONO max 5 Maestrale 79 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.15 mm 10.5 NNO max 10.3 Maestrale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.