Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Alcamo indicano un Sabato 28 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto e a possibili piogge nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà su valori confortevoli, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno a +22,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%. La brezza leggera proveniente da Sud accompagnerà queste ore, rendendo la notte piacevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già a partire dalle 08:00 si inizieranno a notare nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere un picco di +25,2°C intorno alle 10:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 71%, garantendo un clima fresco e gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che scenderà a +22,6°C alle 15:00. Le precipitazioni saranno minime, con una pioviggine che porterà a un accumulo di 0.1mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,2 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che continueranno a scendere, arrivando a +19,1°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, e il vento si presenterà moderato, creando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alcamo mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, mentre lunedì potrebbe portare nuovamente un aumento della nuvolosità. Pertanto, è consigliabile approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto prima dell’arrivo delle piogge.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Alcamo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 10.2 S max 10.8 Ostro 78 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +21.2° Assenti 8.1 S max 9.2 Ostro 85 % 1014 hPa 7 poche nuvole +23° perc. +23.3° Assenti 3.8 SO max 5.8 Libeccio 71 % 1015 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 11.7 NO max 10.9 Maestrale 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 5 % 13.1 N max 13.1 Tramontana 70 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° prob. 9 % 15 N max 15.3 Tramontana 78 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 16 N max 19.2 Tramontana 77 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 7.6 NNO max 10.8 Maestrale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:51

