Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre a Alcamo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con poche nuvole che si faranno vedere soprattutto nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,3°C della notte e i 29°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con una velocità del vento che non supererà i 13 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 6%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 13 km/h. L’umidità sarà relativamente alta, raggiungendo il 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, garantendo una giornata soleggiata. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, con velocità che varieranno tra i 7 e i 12 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 43%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 25-28°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67% verso le 17:00.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 22-23°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con valori che scenderanno sotto i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un lieve abbassamento delle temperature nel fine settimana, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° Assenti 13 S max 15.8 Ostro 78 % 1015 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20.6° Assenti 13 S max 15 Ostro 81 % 1014 hPa 7 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 12.6 S max 15 Ostro 69 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 9.4 SSO max 11 Libeccio 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +28.5° Assenti 8.1 NNO max 9.6 Maestrale 49 % 1014 hPa 16 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 6.9 NNE max 8.7 Grecale 59 % 1013 hPa 19 poche nuvole +23.2° perc. +23.4° Assenti 2.1 NO max 2.5 Maestrale 72 % 1014 hPa 22 poche nuvole +22.7° perc. +22.9° Assenti 4.8 SSE max 5.1 Scirocco 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.