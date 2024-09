Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco intorno ai 23,1°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La mattina seguirà con un cielo ancora sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 21 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica inizierà a cambiare. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più presenti. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 21,2°C alle 16:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle ore serali, ma l’intensità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 26,7 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18,9°C alle 19:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che raggiungeranno i 0,2 mm di pioggia. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con condizioni variabili. Dopo una giornata di Lunedì prevalentemente serena, si prevede un aumento delle nubi e l’arrivo di piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, le temperature continueranno a scendere, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 5 SSO max 5.5 Libeccio 66 % 1014 hPa 4 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 8.1 S max 8.8 Ostro 71 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 11 SO max 16.5 Libeccio 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 16.2 O max 17.7 Ponente 47 % 1012 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° prob. 1 % 22.5 O max 23.4 Ponente 45 % 1011 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.6° Assenti 26.1 OSO max 35.9 Libeccio 50 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +18.9° perc. +18.5° 0.13 mm 17.7 SO max 28.6 Libeccio 63 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 81 % 10.5 SO max 23.5 Libeccio 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:10

