Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

Le previsioni meteo per Alcamo indicano cielo coperto con temperature stabili e leggero vento da diverse direzioni. L’umidità varia tra il 43% e il 75%, con pressione atmosferica costante a 1013-1015hPa. Martedì è attesa pioggia leggera nel pomeriggio e sera, con precipitazioni fino a 1.12mm. Mercoledì si prevede un miglioramento con cielo sereno e temperature in aumento fino a +30,3°C. Giovedì, nuovamente piogge leggere con umidità intorno al 71-75%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Alcamo ci sarà un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C con una leggera sensazione termica di +23,8°C. Il vento soffierà a 6,2km/h provenendo da Sud, con raffiche di vento fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 99% con temperature che raggiungeranno i +25,9°C, percepite come +26,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,9km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 86% con temperature intorno ai +29,4°C, con una sensazione termica simile. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,3km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 43% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera: Infine, in serata si prevede una copertura nuvolosa del 89% con temperature che si attesteranno sui +24,9°C, percepite come +25,2°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,2km/h proveniente da Nord. L’umidità salirà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Alcamo ci sarà un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno sui +24,7°C con una sensazione termica di +24,8°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Sud. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +23,9°C, percepite come +24°C. Il vento sarà leggermente più intenso, attorno ai 7,3km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saranno intorno ai +23,4°C, con una sensazione termica di +23,5°C. Il vento sarà a 5,5km/h proveniente da Sud. Si prevede una precipitazione di 0.17mm e un’umidità del 64%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera: Infine, in serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno sui +20,9°C, percepite come +21°C. Il vento sarà leggermente più intenso, arrivando a 7,5km/h da Sud. Si prevede una precipitazione di 1.12mm e un’umidità del 74%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Alcamo si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,9°C con una sensazione termica di +24°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Sud. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,6°C, percepite come +23,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,5km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai +30,3°C, con una sensazione termica di +29,7°C. Il vento sarà moderato, arrivando a 7,9km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera: Infine, in serata si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,9°C, percepite come +25,4°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 2,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Alcamo si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si manterranno sui +24,1°C con una sensazione termica di +24,5°C. Il vento soffierà a 6,4km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +24°C, percepite come +24,4°C. Il vento sarà leggermente più intenso, attorno ai 7,8km/h, proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature saranno intorno ai +23,7°C, con una sensazione termica di +24°C. Il vento sarà a 7,4km/h proveniente da Sud Est. Si prevede una precipitazione di 0.1mm e un’umidità del 71%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: Infine, in serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si attesteranno sui +23,6°C, percepite come +23,8°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 6,3km/h proveniente da Est – Sud Est. Si prevede una precipitazione di 0.1mm e un’umidità del 69%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per Alcamo, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

