Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Alessandria, 9 Settembre: Notte piovosa con nuvolosità al 98%, temperature intorno ai +18,7°C. Mattina coperta al 99%, +21,2°C. Pomeriggio meno nuvoloso, +25,4°C. Sera serena, +20,3°C. Martedì 10: Notte serena, +16,5°C. Mattina con poche nubi, +20,4°C. Pomeriggio nuvolosità al 36%, +24,2°C. Sera con poche nuvole, +19,4°C. Mercoledì 11: Notte serena, +16,7°C. Mattina senza nuvole, +20,6°C. Pomeriggio nuvolosità al 50%, +23,3°C. Sera coperta al 100%, +24°C. Giovedì 12: Notte piovosa, coperto al 100%, +17,6°C. Mattina piovosa, coperto al 100%, +17,4°C. Pomeriggio pioggia leggera, coperto al 95%, +19,9°C. Sera pioggia leggera, coperto al 99%, +18,9°C. Si consiglia un ombrello per Martedì e Giovedì.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,7°C, con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.17mm con un’umidità del 94% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto al 99%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 20% con un’umidità al 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, con una copertura del 50%. Le temperature raggiungeranno i +25,4°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà solo del 2% con un’umidità al 54%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +20,3°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3km/h, proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,5°C, con una percezione di +16,1°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse al 18%. Le temperature saliranno fino a +20,4°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,9km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, con una copertura del 36%. Le temperature raggiungeranno i +24,2°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,4km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 59% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole al 13% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +19,4°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,7km/h, proveniente da Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 72% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,7°C, con una percezione di +16,7°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a +20,6°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,4km/h, proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 76%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, con una copertura del 50%. Le temperature raggiungeranno i +23,3°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,4km/h, proveniente da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 2% con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +24°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,6km/h, proveniente da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 12% con un’umidità al 61% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,6°C, con una percezione di +17,8°C. Il vento soffierà a 1,8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 3,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.43mm con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,4°C, con una percezione di +17,6°C. Il vento soffierà a 10,4km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 17km/h. Le precipitazioni saranno di 0.34mm con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1001hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la pioggia leggera continuerà, con una copertura del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,5km/h, proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.14mm con un’umidità al 77% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno sui +18,9°C, con una percezione di +19°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,3km/h, proveniente da Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

In base alle previsioni meteo per Alessandria, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per Martedì e Giovedì, in quanto sono previste precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

