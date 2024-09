Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, mentre nel corso della mattina il tempo si stabilizzerà con nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, senza precipitazioni significative, e le temperature raggiungeranno il loro picco. Infine, la sera porterà con sé un clima fresco e nuvoloso.

Durante la notte, Alessandria inizierà con 14°C e una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura percepita sarà di 13,9°C e la velocità del vento si attesterà attorno a 1,4 km/h da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la pioggia si esaurirà e, a partire dall’01:00, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura scenderà leggermente a 13,7°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 14°C a 19,7°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95% e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 20,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 1,3 km/h. Anche in questo periodo, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a 14,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 91%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La situazione climatica rimarrà fresca, con temperature che non supereranno i 21°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.27 mm 1.4 NNO max 3.2 Maestrale 95 % 1012 hPa 3 poche nuvole +13.3° perc. +13.2° prob. 14 % 5.1 OSO max 5.9 Libeccio 96 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.9° prob. 3 % 4.2 OSO max 6.5 Libeccio 94 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 1 % 2.3 O max 3.7 Ponente 84 % 1015 hPa 12 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 19 % 2.4 O max 5.8 Ponente 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 16 % 0.8 ONO max 5.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 10 % 2.9 SE max 4.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 14 % 7.1 SSE max 7.2 Scirocco 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:12

