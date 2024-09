Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Alghero si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,1°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 22,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,3 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel pomeriggio, con possibilità di pioggia leggera in serata.

Durante la notte, Alghero godrà di un cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 10%, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. I venti soffieranno da Ovest a Sud-Ovest a una velocità di circa 8 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 30%. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% entro le 16:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la probabilità di precipitazioni inizierà a farsi sentire, con possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 69%.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’80%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, con valori di 0,11 mm e 0,23 mm previsti tra le 22:00 e le 23:00. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le nuvole potrebbero tornare a far visita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 7.7 O max 11.1 Ponente 78 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 6 SO max 7.8 Libeccio 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 10.2 SSO max 12 Libeccio 71 % 1015 hPa 10 poche nuvole +22.1° perc. +22° Assenti 11.2 SSO max 13.1 Libeccio 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 13.1 SSO max 16.2 Libeccio 63 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 40 % 11.5 S max 15.4 Ostro 69 % 1014 hPa 19 poche nuvole +20.5° perc. +20.7° prob. 11 % 12.1 SSE max 15.4 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.11 mm 12.2 SSE max 16 Scirocco 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:15

