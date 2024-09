Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa tra il 60% e il 68%, con temperature intorno ai 19,3°C e un vento sostenuto da Ovest-Nord Ovest, che potrà raggiungere raffiche di 56,6 km/h. Durante la mattina, la copertura nuvolosa scenderà al 35%, con temperature che saliranno a 20,1°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di 20,1°C e vento ancora significativo. Sabato, cielo sereno e temperature stabili intorno ai 20,4°C. Domenica, nubi sparse in serata, con temperature che scenderanno a 19,9°C.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 40,7 km/h e i 43,9 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Nord Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 56,6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 35%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,6°C alle 08:00 e stabilizzandosi intorno ai 20,1°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà elevata, con valori che si aggireranno tra i 46 km/h e i 50,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a solo 1%. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,1°C alle 12:00 e si manterranno sui 19,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà ancora significativa, oscillando tra i 44,6 km/h e i 48,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18,7°C alle 20:00 e scendendo ulteriormente a 19°C entro le 23:00. La velocità del vento si ridurrà, passando da 44 km/h a 28,3 km/h, con raffiche che si manterranno attorno ai 34 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 30,2 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 0% al 12%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C alle 09:00 e mantenendosi stabili fino alle 12:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 16,6 km/h e i 17,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,4°C, con una leggera diminuzione a 20,2°C alle 15:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, oscillando tra i 11,3 km/h e i 10,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. Le temperature scenderanno a 18,3°C alle 21:00 e a 18°C entro le 22:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, attorno ai 2 km/h, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa attorno al 43%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, intorno ai 1,4 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C alle 08:00 e mantenendosi stabili fino alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra i 18,8 km/h e i 24,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,4°C, con una leggera diminuzione a 20,4°C alle 16:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 24,9 km/h e i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. Le temperature scenderanno a 19,9°C alle 21:00 e a 20°C entro le 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,4 km/h, con raffiche che non supereranno i 36,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia all’insegna di un clima prevalentemente sereno e ventoso, con temperature gradevoli che renderanno piacevoli le attività all’aperto. Venerdì e Sabato offriranno condizioni ideali per godere del sole, mentre Domenica si presenterà con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

