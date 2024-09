Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero indicano variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si passerà da cieli sereni a nubi sparse e piogge leggere. Sarà importante prestare attenzione alle variazioni del vento e alle precipitazioni, mantenendosi informati sulle condizioni meteorologiche in costante evoluzione. Nelle prossime giornate, le temperature si manterranno stabili, con venti che potrebbero raggiungere velocità significative da diverse direzioni. L’umidità sarà variabile, ma in generale si attesterà a livelli moderati.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte, ad Alghero, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una temperatura percepita di +23°C. Il vento soffierà a 11,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 19,6km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +23,1°C con venti che aumenteranno di intensità a 28,3km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 64%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime saranno di +23,4°C con venti che soffieranno a 33,8km/h sempre provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 63%.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C con venti che potrebbero raggiungere i 60km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 75%.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C con venti che potrebbero raggiungere i 55,5km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 74%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C con venti che soffieranno a 33,7km/h provenienti sempre da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’10%. Le temperature massime saranno di +23,5°C con venti che soffieranno a 19,2km/h provenienti da Ovest. L’umidità si manterrà al 61%.

Sera: In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,2°C con venti che potrebbero raggiungere i 28km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 64%.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C con venti che potrebbero raggiungere i 21,2km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 63%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C con venti che soffieranno a 18,3km/h provenienti da Ovest. L’umidità si attesterà al 61%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime saranno di +23,7°C con venti che soffieranno a 19,3km/h provenienti da Ovest. L’umidità si manterrà al 62%.

Sera: In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,2°C con venti che potrebbero raggiungere i 22,4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68%.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C con venti che potrebbero raggiungere i 25,3km/h provenienti da Ovest. L’umidità sarà del 67%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +22,6°C con venti che soffieranno a 18,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 68%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime saranno di +21,4°C con venti che soffieranno a 15,7km/h provenienti da Ovest. L’umidità si manterrà al 69%.

Sera: In serata il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,5°C con venti che potrebbero raggiungere i 24,7km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 68%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni ad Alghero si presenteranno con variazioni nelle condizioni atmosferiche, passando da cieli sereni a nubi sparse e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alle precipitazioni, mantenendosi informati sulle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

