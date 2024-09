Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre ad Alghero prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche mutevoli e instabili.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà abbastanza elevata intorno al 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +25°C e i +26°C, con venti provenienti prevalentemente da nord-nord est. L’umidità sarà intorno al 80%, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con piogge più intense e persistenti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27°C, ma la percezione sarà più alta a causa dell’umidità. I venti saranno tesi, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità sarà intorno al 70%, con una pressione atmosferica in diminuzione.

In sera, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge forti e persistenti. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a toccare i +22°C. I venti saranno ancora tesi, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità sarà molto elevata intorno al 90%, con una pressione atmosferica stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 8 Settembre ad Alghero indicano una giornata caratterizzata da piogge intense e persistenti, con temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.6 ENE max 5 Grecale 70 % 1012 hPa 4 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 9 % 8.2 NNO max 9.9 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 cielo coperto +25.7° perc. +26.3° prob. 6 % 23.4 NNE max 31.3 Grecale 78 % 1013 hPa 10 cielo coperto +26.8° perc. +28.6° prob. 10 % 19.2 NNE max 24.9 Grecale 72 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +27.5° perc. +29.4° 0.11 mm 28.6 N max 36.1 Tramontana 67 % 1011 hPa 16 cielo coperto +25.8° perc. +26.4° prob. 83 % 33.7 NE max 46.9 Grecale 78 % 1008 hPa 19 forte pioggia +22.3° perc. +23° 7.23 mm 24.7 N max 35.5 Tramontana 93 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +22.6° perc. +23.2° 0.28 mm 4.9 NNO max 7.9 Maestrale 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:42

