Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Alghero si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa sempre più intensa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18°C durante la notte a un massimo di 22,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità, che si attesterà attorno all’80%, contribuirà a una percezione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà condizioni di calma, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa inizierà a farsi notare, ma non supererà il 8%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 65%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C, con un’umidità che aumenterà fino a toccare l’85%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla diminuzione della temperatura.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della probabilità di piogge a partire da mercoledì. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.7 NE max 7.5 Grecale 79 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.9 ENE max 5.9 Grecale 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 3.1 E max 4 Levante 72 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 7.2 O max 5.6 Ponente 66 % 1017 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 10.1 O max 8.6 Ponente 68 % 1015 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 7.7 ONO max 7.2 Maestrale 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 3.3 NNE max 4.4 Grecale 82 % 1014 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.2° Assenti 3.4 E max 3.9 Levante 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:04

