Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Alghero di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori piacevoli, raggiungendo i 23°C nel pomeriggio. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Alghero godrà di un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,7°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 23,6°C. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità del vento che raggiungerà i 10,3 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di pioggia, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C, mentre l’umidità salirà fino al 70%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe aumentare. I venti si manterranno leggeri, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, specialmente nella sera di Sabato, che potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 5.9 SSE max 6.5 Scirocco 74 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 6.2 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1018 hPa 7 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° Assenti 5.5 ENE max 6.4 Grecale 66 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 3.9 NO max 7.3 Maestrale 53 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 10.2 ONO max 12.2 Maestrale 56 % 1017 hPa 16 poche nuvole +23.4° perc. +23.4° Assenti 10.4 NO max 11.6 Maestrale 60 % 1017 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 2.5 NE max 4.3 Grecale 70 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 7.3 SSE max 7.7 Scirocco 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:20

