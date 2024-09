Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, mentre il vento si presenterà piuttosto sostenuto, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una percezione leggermente inferiore a causa dell’umidità che si aggirerà attorno al 61%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 23,6°C entro le 11:00. Il vento, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest, si manterrà forte, con velocità che potranno superare i 35 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 23,7°C alle 12:00 e scenderanno gradualmente fino a 21,3°C alle 15:00. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che si attesteranno attorno ai 38 km/h. L’assenza di precipitazioni contribuirà a rendere il pomeriggio particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi intorno ai 17°C. Il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma con l’avanzare della notte si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera verso la fine della giornata, con una temperatura percepita che potrà risultare più bassa a causa del vento fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Altamura nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo che si protrarrà anche nel weekend. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Venerdì si preannuncia quindi come un mix di instabilità iniziale e momenti di bel tempo, ideale per attività all’aperto nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° prob. 71 % 20.7 SSO max 36 Libeccio 64 % 1005 hPa 5 pioggia leggera +17.5° perc. +17.5° 0.6 mm 6.8 SSO max 15.5 Libeccio 82 % 1005 hPa 8 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° prob. 1 % 34 OSO max 48.5 Libeccio 44 % 1006 hPa 11 poche nuvole +23.6° perc. +22.8° Assenti 35.6 OSO max 51.4 Libeccio 29 % 1006 hPa 14 cielo sereno +22.5° perc. +21.6° Assenti 38.9 OSO max 51.4 Libeccio 30 % 1006 hPa 17 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 27.2 OSO max 49.1 Libeccio 46 % 1007 hPa 20 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° prob. 4 % 27.7 OSO max 51.1 Libeccio 47 % 1009 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.5° prob. 42 % 19.4 NO max 29.3 Maestrale 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:01

