Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più serene. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 18,3°C. La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve calo.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Ancona sarà interessata da piogge leggere. La temperatura si manterrà attorno ai 16,5°C, con una leggera fluttuazione fino a 17,2°C. La velocità del vento varierà tra i 20,4 km/h e i 30,9 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e il 76%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,85 mm.

Con l’arrivo della mattina, tra le 06:00 e le 12:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge leggere cesseranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,2°C a mezzogiorno. Il vento si attenuerà, mantenendosi tra i 10,1 km/h e i 28,1 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,9 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 51%.

La sera, dalle 18:00 in poi, Ancona godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 11,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una Domenica caratterizzata da piogge iniziali, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e Martedì si presenteranno con condizioni simili, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. La situazione meteo rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.34 mm 30.2 NO max 42.6 Maestrale 74 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.67 mm 26.8 N max 33.8 Tramontana 75 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.85 mm 28.1 NE max 33.4 Grecale 72 % 1021 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° prob. 50 % 14.2 E max 13.7 Levante 61 % 1023 hPa 12 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° prob. 40 % 15.2 NNE max 16.1 Grecale 54 % 1023 hPa 15 poche nuvole +18.2° perc. +17.5° Assenti 24.6 NNE max 28.9 Grecale 53 % 1023 hPa 18 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 13.7 NNE max 17.6 Grecale 55 % 1024 hPa 21 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° Assenti 8 NNE max 11.4 Grecale 55 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:45

