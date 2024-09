Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Ancona indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22°C, mentre la minima sarà di circa 18°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 30 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, e il vento si presenterà debole, proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà assente, garantendo una notte serena.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,2°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 8%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-est, con velocità comprese tra 5 e 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di pioggia leggera. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo circa 21,2°C alle 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 34%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Le precipitazioni diventeranno più frequenti, con piogge leggere che continueranno a cadere. L’umidità salirà fino all’88%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana variabile. Dopo una mattinata serena, il pomeriggio e la sera porteranno piogge leggere, seguite da un clima più fresco. Nei giorni successivi, le temperature si stabilizzeranno su valori più freschi, con possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.8 S max 4.9 Ostro 76 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 6 SSO max 5.7 Libeccio 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 5.5 S max 5.5 Ostro 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° prob. 12 % 7.6 SE max 9.8 Scirocco 70 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° prob. 14 % 17.7 SE max 19.8 Scirocco 73 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 33 % 20.5 SE max 23.7 Scirocco 76 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.15 mm 20.4 SE max 30 Scirocco 84 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.4 mm 19.3 SSE max 30.5 Scirocco 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:56

