Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominante cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’umidità e il vento contribuiranno a rendere la sensazione di freschezza più accentuata. Analizzando i dati, si evidenziano condizioni di instabilità atmosferica che influenzeranno il corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 22°C e 26°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,4 km/h intorno a mezzogiorno. Le probabilità di pioggia cominceranno a salire, con un’intensità che potrebbe arrivare fino al 31%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 51%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere e poi moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23°C. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno raggiungere i 1,3 mm. Il vento si farà sentire con intensità, superando i 35 km/h, creando condizioni di vento fresco e instabile. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 60%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. La pioggia sarà moderata, con accumuli che potranno arrivare a 1,24 mm. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà presente, contribuendo a mantenere l’aria fresca. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un graduale ritorno di schiarite e temperature più elevate, con un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune fasce orarie.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 9 SSO max 9.1 Libeccio 67 % 1006 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 2 % 6.6 SSO max 6.7 Libeccio 72 % 1006 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 8 % 11.8 SO max 22.6 Libeccio 63 % 1006 hPa 9 cielo coperto +25° perc. +24.9° prob. 10 % 12.4 SSO max 16.3 Libeccio 49 % 1005 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° prob. 31 % 17.4 ESE max 21.4 Scirocco 51 % 1004 hPa 15 pioggia leggera +25.1° perc. +25.1° 0.36 mm 35.1 SO max 48.5 Libeccio 54 % 1004 hPa 18 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 63 % 31.3 SO max 42.7 Libeccio 56 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.36 mm 5.6 OSO max 16.7 Libeccio 66 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.