Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Ancona di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un mattino con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 24,7°C nel tardo mattino. Le condizioni di bel tempo proseguiranno anche nel pomeriggio, con picchi di temperatura che si stabiliranno attorno ai 24,8°C. La sera si presenterà altrettanto serena, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C.

Durante la notte, Ancona avrà una copertura nuvolosa del 79%, con temperature che si manterranno tra i 18,8°C e i 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,4 km/h e i 11,2 km/h, proveniente principalmente da sud. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

Nel mattino, la situazione migliorerà ulteriormente. Le temperature saliranno fino a 24,1°C entro le 11:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 71%. Il vento continuerà a soffiare da sud, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 11,1 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità scenderà al 57%.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che toccheranno i 24,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 18,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 78%.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento continuerà a soffiare da sud, con velocità che varieranno tra i 10,4 km/h e i 15,6 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni sembrano promettere un proseguimento di condizioni favorevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che rimarranno stabili e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 10.1 S max 12.1 Ostro 73 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° Assenti 11.2 S max 12.3 Ostro 72 % 1013 hPa 7 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 7.6 SSO max 8.9 Libeccio 67 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 9.2 SSE max 13.1 Scirocco 59 % 1014 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 7.3 S max 16.6 Ostro 60 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° Assenti 14.3 SSE max 18.9 Scirocco 72 % 1012 hPa 19 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° Assenti 15.6 SSE max 18.8 Scirocco 80 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20.4° perc. +20.5° Assenti 12.4 S max 14.1 Ostro 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:50

