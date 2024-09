Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Ancona per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati indicano un’alta copertura nuvolosa, che si attesterà al 100%, e temperature che varieranno tra i 15°C e i 18,9°C. La situazione sarà ulteriormente complicata da venti moderati provenienti principalmente da est-nord-est, con raffiche che raggiungeranno i 36,8 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, le piogge moderate continueranno a cadere su Ancona, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà elevata, superando il 76%, e il vento soffierà a una velocità di circa 11,7 km/h. Con il passare delle ore, le precipitazioni si intensificheranno leggermente, portando a un accumulo di circa 2,73 mm di pioggia entro le prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che persisteranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16-17°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che potrà raggiungere i 23 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori di 3,3 mm entro le ore centrali della mattina, rendendo necessaria l’adozione di precauzioni per chi si trova all’aperto.

Nel pomeriggio, le piogge si faranno più leggere, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,9°C. Il vento si manterrà teso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità minore, accumulando ulteriori 0,92 mm di pioggia. Il vento, sempre da est-nord-est, manterrà una velocità di circa 26 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un lieve miglioramento solo a partire da Giovedì, quando le precipitazioni dovrebbero diminuire e le temperature inizieranno a risalire. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.8° perc. +16.5° 1.03 mm 11.7 NE max 9.9 Grecale 76 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +15.5° perc. +15.4° 2.44 mm 13.3 NE max 15.1 Grecale 88 % 1012 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15° 2.57 mm 5 ESE max 6.9 Scirocco 87 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +16° perc. +16° 3.3 mm 20.1 E max 23.4 Levante 87 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.8 mm 23 ENE max 29.5 Grecale 80 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.82 mm 26 ENE max 32.4 Grecale 71 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.35 mm 29.5 ENE max 36.8 Grecale 70 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.62 mm 26.5 E max 34.7 Levante 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:07

