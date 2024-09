Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Andria si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante, che influenzerà sia le temperature percepite che le condizioni di umidità. I venti, provenienti principalmente da direzione nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una temperatura percepita di circa 16,7°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 98%, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 19 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 40%.

Il pomeriggio non porterà cambiamenti significativi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che potrà raggiungere il 56%. Anche in questo intervallo, i venti si presenteranno moderati, con raffiche che non supereranno i 18 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La nuvolosità rimarrà costante, con il cielo che si presenterà completamente coperto. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 61%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Andria indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e fresche, con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, poiché il cielo coperto continuerà a dominare il panorama meteorologico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 15 O max 23.7 Ponente 73 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 14.2 O max 21.2 Ponente 68 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 18.6 NO max 27.2 Maestrale 62 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +18.5° Assenti 20.8 NO max 25.4 Maestrale 49 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21° Assenti 19.5 NNO max 22.1 Maestrale 39 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +19.9° Assenti 17 NNE max 16.5 Grecale 46 % 1011 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 14.8 NNE max 18.4 Grecale 60 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 9.4 N max 13.5 Tramontana 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:57

