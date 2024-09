Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Andria si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno, dando spazio a momenti di sereno nella mattina, quando le temperature raggiungeranno i 27,2°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una diminuzione delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. La sera si presenterà con nuvole sparse e temperature in calo, attorno ai 20°C.

Durante la notte, la temperatura si manterrà relativamente alta, con valori che varieranno da 21,6°C a 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, con una percentuale che si attesterà attorno al 96%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 25%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 4%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si ridurrà, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nuvole torneranno a coprire il cielo, con una copertura che raggiungerà l’87%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 25,6°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con nuvole sparse che copriranno il cielo. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 62%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario seguire attentamente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 23 % 7.2 SSO max 12 Libeccio 72 % 1012 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 21 % 8.5 SO max 14.3 Libeccio 71 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° prob. 16 % 9.9 SO max 17.7 Libeccio 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 12.1 SO max 16.5 Libeccio 50 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +27.2° Assenti 3.3 NNE max 16 Grecale 43 % 1012 hPa 15 cielo coperto +25.6° perc. +25.4° prob. 4 % 5.7 NE max 12.3 Grecale 49 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 11.2 O max 21.7 Ponente 49 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° Assenti 14 OSO max 25.9 Libeccio 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:43

