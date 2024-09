Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Andria indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno durante le prime ore della notte. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli. La situazione meteorologica si manterrà favorevole fino al pomeriggio, quando il bel tempo continuerà a prevalere. La sera porterà un nuovo cambiamento, con l’arrivo di precipitazioni che si intensificheranno.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di 23,1 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, e si registreranno piccole quantità di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà drasticamente. Dalle 06:00 in poi, si prevede un progressivo diradamento delle nuvole, fino a giungere a cieli sereni. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24,8°C entro le 12:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, superando i 35 km/h, e l’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 34%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una giornata all’aperto.

Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 51 km/h. L’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di freschezza.

Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento significativo. A partire dalle 20:00, le nuvole torneranno a coprire il cielo e si assisterà a un aumento delle precipitazioni, con pioggia moderata prevista intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno a 16,4°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà l’83%. Le condizioni di vento rimarranno forti, con velocità che si attesteranno attorno ai 28,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria indicano un Venerdì che inizierà con piogge, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena, per poi concludersi con un ritorno delle precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un’alternanza di condizioni meteo, con possibili piogge e schiarite, rendendo necessario monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22.5° perc. +22.3° 0.14 mm 20 SSO max 40 Libeccio 57 % 1004 hPa 5 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 80 % 25.7 OSO max 45.1 Libeccio 65 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 37.9 OSO max 52.4 Libeccio 47 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.5° perc. +23.9° Assenti 38.7 OSO max 49.1 Libeccio 35 % 1006 hPa 14 cielo sereno +24.3° perc. +23.6° prob. 14 % 39.5 OSO max 47.8 Libeccio 34 % 1005 hPa 17 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° prob. 18 % 31.9 OSO max 51.4 Libeccio 45 % 1006 hPa 20 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° prob. 37 % 35.1 O max 52.8 Ponente 60 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.57 mm 25.9 ONO max 32.9 Maestrale 85 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:02

